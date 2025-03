Restaurant. Le Guide Michelin la classe parmi les meilleures : voici LA cheffe normande à suivre en 2025 !

Loisirs. En 2025, la gastronomie se conjugue plus que jamais au féminin. Des cheffes, sommelières et restauratrices méritent d'être sous le feu des projecteurs. Le Guide Michelin a sélectionné 10 femmes d'exception qui défendent une cuisine audacieuse, engagée et inspirante. Et bonne nouvelle : une Normande fait partie du palmarès !