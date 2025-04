Top Chef. Le Normand Charlie Anne choque les chefs en servant un cou de canard… et sa tête (en entier) !

Ce soir, notre candidat normand fait ses premiers pas dans l'émission. On vous l'a présenté récemment et il s'est confié à Tendance Ouest sur son parcours. Avant de découvrir ses premiers exploits en cuisine, replongez dans son histoire et son amour pour la gastronomie.

"Dans mon assiette, on verra juste la tête du canard, chill !"

Charlie Anne l'annonce d'emblée : il veut marquer les esprits. Son concept ? Un cou farci avec un "cœur coulant", et une tête posée tranquillement dans l'assiette. Une vision culinaire qui laisse les chefs sans voix… ou presque.

Philippe Etchebest, en grand questionnement devant l'assiette

Le moment est culte. Philippe Etchebest, pourtant habitué aux surprises, hallucine : "Ton plat, ce sera le cou posé, terminé ?"

Oui, chef ! Charlie Anne assume son audace et va jusqu'au bout de son idée. Le Normand s'est même laissé aller à une petite blague sous la publication de l'émission : "Cou Cou"… On sent qu'on va bien rire avec ce candidat !

Une recette surprenante et ultra gourmande

Mais qu'y a-t-il exactement dans ce cou de canard version Charlie Anne ? Le Normand nous met l'eau à la bouche :

"Alors dans le cou du canard, il y aura une farce de canard avec pas mal de champignons, de carottes, des oignons et tout dedans. Dans le cou, il y aura aussi des filets légèrement pochés dans un beurre au lierre terrestre. Et pour refermer le cou, le cuire légèrement un peu au barbecue histoire qu'il y ait un côté un peu fumé."

On salive déjà !

"Mais je ne comprends pas le 'cœur coulant'…"

Et là, nouvelle interrogation de la chef Helene Darroze. Que veut dire "cœur coulant" dans un cou de canard ?

Suspense… Pour le savoir, il va falloir regarder l'émission ! Top Chef : en route vers l'étoile, c'est ce soir à 21h10 sur M6. l'occasion de soutenir Charlie Anne dans sa folle aventure !