Top Chef 2025. Le candidat normand Charlie Anne sert un cou de canard (entier) immangeable… et finit favori de l'épisode 2 !

Pour cette nouvelle soirée culinaire dans l'épisode 2 de "Top Chef" 2025, sept nouveaux candidats s'affrontaient autour d'un défi aussi précis qu'audacieux : réaliser un plat avec un cœur coulant. Installés sur le toit-terrasse du Printemps Haussmann, ils devaient séduire les chefs de brigade et prouver qu'ils avaient leur place dans l'aventure.

Un défi technique… et un cou de canard raté

Charlie Anne, lui, a misé sur une audace totale : un cou de canard farci, dressé de manière brute, presque choquante. "Dans mon assiette, on verra juste la tête du canard, qui sera posée, chill", annonce-t-il face caméra. Une approche culinaire radicale, qui fait écho à sa cuisine : authentique, normande, sans filtre.

Le canard cœur coulant de Charlie Anne… C'est sûr qu'il y avait de quoi être surpris ! - M6 Top Chef

Mais entre prise de risque et catastrophe, il n'y a qu'un pas. Par manque de temps, sa farce, crue et immangeable, ne convainc personne. Charlie Anne pense que c'est la fin pour lui, mais, fidèle à lui-même, il garde le sourire.

Un rebondissement inattendu

Alors que les chefs sélectionnent les candidats pour leurs brigades, coup de théâtre : malgré son plat raté, Charlie Anne est favori !

Contre toute attente, Paul Pairet et Philippe Etchebest se battent pour l'avoir dans leur équipe. Une première dans l'histoire de l'émission ! Finalement, c'est Paul Pairet qui l'accueille dans sa brigade, pour le plus grand bonheur du jeune Normand.

Une séquence émotion avec son grand-père

Après ces montagnes russes, place à une épreuve sous haute pression, jugée par des experts du Guide Michelin. Le défi ? Sublimer le croustillant, le craquant, le cassant.

Moment fort de la soirée : les proches des candidats sont invités à partager la dégustation. Charlie Anne voit alors arriver son grand-père, une figure essentielle dans sa vie. Une séquence qui l'émeut aux larmes : "C'est ma fierté."

Originaire de Normandie, Charlie Anne a appris la cuisine avec sa grand-mère, qui lui "gardait toujours un riz au lait chaud sur le feu". Décédée l'année passée, elle reste une source d'inspiration pour lui. Son grand-père lui a transmis l'amour du jardinage et des produits frais. C'est donc naturellement que Charlie Anne décide de rendre hommage à ses racines.

Un plat digne d'un étoilé

Pour ce défi, il imagine une "Balade en forêt", un plat qui sent bon les sous-bois normands. Il évoque la cueillette, les châtaignes, les champignons, comme si on y était. C'est beau, c'est poétique, c'est touchant et nostalgique : ça parle de lui, ça parle de la Normandie, ça parle de nous.

Visuellement, son assiette est une véritable œuvre d'art :

Une poudre évoquant la terre, comme un sol de forêt.

Une mousse verte rappelant la végétation.

Des feuilles craquantes en guise de touche finale.

"C'est une assiette qui pourrait être servie en étoilé." - M6 Top Chef

Les experts Michelin sont bluffés : "C'est un plat digne d'un étoilé”. Verdict ? Charlie Anne décroche le coup de cœur du jury, une consécration inespérée après son démarrage difficile. S'il en obtient deux, c'est quart de finale directement.

L'avenir s'annonce radieux pour Charlie Anne

Charlie Anne finit cet épisode en beauté : premier "avion" de la saison avec Paul Pairet et son grand-père. Un moment symbolique pour ce candidat hors normes, qui prouve que la cuisine, c'est aussi une histoire de passion et de transmission.

Un départ chaotique, un candidat touchant et audacieux, et une première victoire éclatante… Charlie Anne est définitivement notre favori (et promis, ce n'est pas juste parce qu'il est normand !) On a hâte de le suivre cette saison !