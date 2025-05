Top Chef 2025. Le normand Charlie Anne crée l'émotion avec une déclaration touchante… et marque l'histoire de l'émission

Cette semaine, Top Chef 2025 a franchi un cap : les candidats avaient la possibilité de décrocher un coup de cœur des inspecteurs Michelin. Mieux encore, ceux qui en obtenaient un second étaient propulsés directement en phase finale. Autant dire que la pression était au niveau de la cocotte-minute.

Pour lancer cet épisode intense, les chefs ont eu l'honneur de cuisiner avec Pierre Gagnaire. Oui, "y'a Jésus qui arrive", comme dirait notre cher normand Charlie Anne. L'épreuve ? Créer un plat qui raconte une histoire personnelle. "Cuisiner ce que vous êtes", a résumé Pierre Gagnaire.

Charlie Anne, roi du gourmand et de l'émotion : un hommage à son papi normand

Charlie, lui, ne tergiverse pas : "Je vais raconter d'où je viens, et ça, c'est la mer, et la cueillette sauvage. C'est la Normandie." En bon "normand pur souche”, il imagine un plat en trois temps, qu'il nomme "L'iode à la Normandie". Une véritable déclaration d'amour à la Normandie et à son grand-père ! Au programme :

Une eau de mer aux coques, huîtres, livèche et algues.

Une feuille d'huître garnie de crème au maceron et d'un ceviche de maquereau à la tanaisie et à l'oxalis.

Et enfin, un maquereau fumé à l'eucalyptus, cuit au barbecue, inspiré d'un souvenir d'enfance : "On faisait un feu avec les branches d'eucalyptus du jardin de mon grand-père, là où l'on campait, petits."

Les inspecteurs sont conquis : "C'est vraiment très intéressant", "il joue sur des notes herbacées", "bonne maîtrise de la cuisson". Verdict : coup de cœur. Charlie devient favori. "Je suis comme un gosse à Noël !"

Le Saint-Honoré revisité avec Anne Coruble

Pour la deuxième épreuve, place à la pâtisserie de haut vol. La cheffe Anne Coruble, sacrée pâtissière de l'année, impose un défi corsé : réinterpréter le Saint-Honoré, sucré ou salé, tout en respectant ses fondamentaux - pâte feuilletée, choux garnis et chantilly.

Charlie Anne annonce la couleur : "Ça va être archi coquin.” Et il tient parole. Son dessert est un équilibre entre classicisme et audace : chou à la crème chantilly au mélilot (plante aux accents vanillés), mousseline au jus de topinambour, pâte feuilletée caramélisée en gressins et caramel au miso.

Et c'est encore Charlie qui conquit les inspecteurs Michelin

"On est avec des produits qui racontent mon histoire”, précise Charlie, toujours fidèle à son fil rouge. La dégustation est un succès : les inspecteurs fondent. "Il a quand même toujours la bonne approche Charlie”, commente la cheffe Stéphanie Le Quellec.

Deuxième coup de cœur pour Charlie. Et donc… qualification directe pour la phase finale ! Il célèbre l'instant avec Paul Pairet dans une scène déjà culte : "le maxi avion", cette course bras tendus comme des ailes, partagée dans une émotion palpable. Son grand-père, ému aux larmes, observe la scène. "On est tous tellement fiers de lui."

Charlie, premier qualifié pour la finale de Top Chef 2025

Grâce à ses deux coups de cœur, Charlie devient le premier candidat à rejoindre la phase finale. Une première dans l'histoire de l'émission. Son parcours touche autant qu'il impressionne. "L'objectif est clair : c'est de tout défoncer", annonce-t-il, le sourire en coin. Et après cet épisode, plus personne ne doute qu'il en a les moyens (même si on est un peu triste de ne plus le voir pendant quelques épisodes).

Mais alors, c'est quoi cette bague ?

Et bien, c'est tout simplement Paul Pairet, son chef de brigade, qui, à genoux et plein d'émotion, lui remet le deuxième insigne des inspecteurs Michelin.

A revoir en replay sur M6+, pour revivre une masterclass d'émotion, de technique… et de maquereau fumé à l'eucalyptus.