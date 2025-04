Top Chef. Le Normand Charlie Anne ose cuisiner avec du sable… et défie sa pire ennemie, la courgette !

Oui, oui, du vrai sable, de la plage, celui qui croustille bien sous la dent quand on a le malheur de faire tomber son goûter dedans. Pas le meilleur souvenir à associer à un repas étoilé. Mais il ne le fait pas n'importe comment ! Pour cette épreuve pas comme les autres - une cuisson instantanée sous pression, face aux inspecteurs du guide Michelin planqués derrière une vitre - Charlie Anne a sorti la pelle et le seau. "On va tenter le coup avec du sable chaud, comme à la pêche à pied", lâche-t-il, le plus sérieusement du monde.

Résultat ? Des palourdes farcies d'huîtres, d'algues, de cornichons… puis ficelées et enfouies dans du sable chauffé à blanc. Les inspecteurs devaient pêcher leur coquillage à l'aide d'une ficelle. "C'est la mer en pleine bouche", a lancé le chef Jérôme Banctel, complètement conquis.

Une cuisson à haute tension sous l'œil du guide Michelin

C'était l'épreuve technique par excellence : 1h30, un plat innovant à sortir, et des juges invisibles qui posent des questions en pleine épreuve. Le genre de situation où le moindre faux pas se paie.

Charlie a misé sur l'émotion, la nostalgie des plages normandes et un brin de folie. Pari presque gagné, puisque son plat a séduit les palais les plus exigeants. Seule ombre au tableau ? Margaux, encore elle, a raflé la mise avec un plat de moules et d'épines de pin. Originale, la compétition devient serrée.

La courgette, son pire cauchemar

Deuxième épreuve, nouveau défi : cuisiner un seul aliment, dans plusieurs textures. Et là, coup dur pour le Normand : l'aliment tiré au sort, c'est… la courgette. Et Charlie la déteste.

"Qu'est-ce que je fiche là ? Je sèche, c'est le vide dans ma tête", souffle-t-il en cuisine. Mais il ne se démonte pas. Il part sur une purée de courgettes fumées au safran, accompagnée de versions grillées, rôties, et d'une sauce 100% courgette. Une surenchère assumée. "C'est un peu monotone, mais c'est très bon”, note un juge, toujours planqué derrière sa vitre.

Charlie Anne : l'audace normande au service de la créativité

Entre sa détestation affichée des courgettes et son amour sincère pour la mer, Charlie Anne impose son style. Son univers, c'est la plage, les marées, et les coquillages pêchés à la main. Et ça se sent dans ses assiettes.

Pas de victoire cette fois-ci, mais une place assurée dans le cœur des téléspectateurs. Et une chose est sûre : avec des idées comme ça, on n'a pas fini d'entendre parler du Normand !

