Télévision. La Normandie est (encore) à l'honneur dans Top Chef, et non ce n'est pas grâce à un candidat !

C'est officiel : les produits Isigny Sainte-Mère sont partenaires de "La Brigade cachée", le concours parallèle de "Top Chef" diffusé en deuxième partie de soirée. Mercredi 16 avril à 23h30, c'est la mimolette extra-vieille A.O.P. qui aura son quart d'heure de gloire.

"Un indice pour deviner quel produit sera sous les feux des projecteurs : il est de la même couleur que les frigos de l'émission", a annoncé la marque sur Facebook.

Le chef Jorick Dorignac revisite la Normandie en mode "Top Chef"

Derrière les fourneaux, Jorick Dorignac, grand gagnant de "Top Chef" 2024, s'est amusé à sublimer les saveurs normandes. Amateur assumé des produits Isigny, il a concocté une sauce orangée à base de mimolette extra-vieille qui pourrait bien faire frémir vos papilles à travers l'écran. C'est orange, c'est fondant, c'est Isigny.

Et ce n'est que le début : un deuxième épisode mettra en lumière un autre produit d'Isigny A.O.P., alors restez bien attentifs !

Du terroir normand aux étoiles Michelin

"La Brigade cachée", ce n'est pas qu'un bonus télé. C'est une vraie compétition avec un enjeu énorme : réintégrer "Top Chef" et peut-être même… gagner. Depuis 2023, ce format donne une seconde chance aux candidats éliminés. Et en 2025, on passe la vitesse supérieure avec un jury d'inspecteurs Michelin, rien que ça.

Cette année, les chefs Eric Frechon (ex-Bristol, MOF) et Fabien Ferré (le plus jeune chef triplement étoilé) jouent les mentors. Une pression de dingue… mais aussi une belle vitrine pour nos produits régionaux.

Isigny Sainte-Mère, plus que jamais dans la cour des grands

Entre la mimolette élue Meilleur Fromage du Monde 2023 et le second produit mystère (pour le moment), la coopérative normande s'impose dans le paysage culinaire français. Ce partenariat avec M6, c'est la cerise (ou plutôt la râpée de mimolette) sur le gâteau.

Et comme le dit si bien leur annonce sur les réseaux : "On vous aura prévenu : réservez votre soirée de demain !"

Alors, on regarde quoi ce soir ? "Top Chef" à 21h10, puis Isigny à 23h30 !