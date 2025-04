Top Chef 2025. Charlie Anne fait un doigt d'honneur en chocolat… et cartonne avec une double tartiflette normande !

Loisirs. Un doigt d'honneur en chocolat, une béchamel au camembert, un chef qui confond les candidats… et Charlie Anne au sommet de sa forme dans Top Chef 2025. Résumé d'un épisode 3 complètement barré entre ratés hilarants et plat "plaisir coupable" version gastro. Spoiler : Charlie Anne a encore fait des siennes (et on en redemande).