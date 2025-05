Top Chef 2025. "Je vais partir à contrepieds de ce que ferait un Normand" : mais qu'a encore inventé Charlie Anne ?

On ne l'a presque pas vu ! Et pourtant, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour lâcher une petite phrase dont il a le secret ou un concept qui reste en tête. Dans la redoutable épreuve de la Boîte Noire, Charlie Anne n'a pas brillé par sa présence à l'écran. Comme les autres, il s'est retrouvé plongé dans l'obscurité la plus totale, à tâtonner un plat mystère imaginé par les cinq chefs de brigade (oui, les cinq d'un coup !).

Pendant que certains candidats confondaient seiche et champignon ou prenaient de la fécule de riz pour des cheveux d'ange (si, si…), notre Normand s'est fait discret. Résultat : il ne remporte pas cette première manche et se retrouve direct en épreuve éliminatoire. Le suspense commence.

De la galette bretonne à la haute voltige culinaire

Place à l'épreuve qui sent bon la friture… de luxe : la street food revue par des chefs étoilés. Au programme ? Réinterpréter un grand classique populaire français (jambon beurre, pain bagnat, etc.) en plat de haute gastronomie. Mais Charlie Anne, fidèle à son esprit de contradiction, annonce la couleur :

"Je vais partir à contrepied de ce que ferait un Normand. Je vais faire un plat breton."

La Normandie prend un aller simple pour Rennes.

C'est donc la galette complète qui passe sur le billard. Sauf qu'on parle de Charlie Anne : exit la galette de la crêperie du coin, bonjour la version déstructurée, agrémentée d'un granité de cidre à l'azote liquide ! Un accompagnement original glacé qui fond en bouche.

"Toute la Bretagne derrière mon c*l"

Il plaisante, mais on sent la pression : "Alors là, si je me foire, je pense que je vais avoir toute la Bretagne derrière mon c*l."

Un sens de la formule bien trempé et une exécution au poil : son plat bluffe le jury, qui en redemande ! Le granité de cidre fait mouche, les chefs sourient, et même Paul Pairet - pas toujours expansif sur cette idée qu'il juge trop simple - conçoit finalement un sourire.

Son assiette ?

"Sublime."

Son idée ?

"Très bonne."

Sa place ? En sécurité pour la semaine suivante, avec une deuxième place méritée sur cette épreuve.

Normand, un jour… beurre doux toujours

Avant de le laisser repartir, Paul Pairet tente une dernière fois de le faire basculer du côté obscur : "Le beurre demi-sel, tu vas changer d'avis ?"

Réponse immédiate de Charlie Anne, avec le flegme qu'on lui connaît : "Peut-être pas quand même."

Il rend hommage à la Bretagne, mais reste un pur Normand, pur beurre.

Et maintenant ?

Direction l'épreuve des inspecteurs Michelin la semaine prochaine, et peut-être une deuxième étoile (coup de cœur) à décrocher. Avec un peu de chance (et de beurre doux), Charlie Anne pourrait bien se retrouver en finale, "finger in the beurre".