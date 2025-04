Télévision. La pépite normande qui bouscule Top Chef, entre audace et terroir normand : le rêve éveillé de Charlie Anne

Originaire de Normandie, Charlie Anne, 24 ans, s'impose rapidement comme l'une des candidats les plus prometteurs de cette nouvelle saison de "Top Chef".

Fort de ses racines normandes, il puise son inspiration dans les produits du terroir. Avec une approche authentique et passionnée de la gastronomie, Charlie Anne confie vivre "un rêve de gosse". Créatif et téméraire, il n'hésite pas à repousser les limites en cuisine, quitte à prendre des risques inattendus. Bercé par sa passion depuis tout petit, notamment par les jardins qui inspirent sa cuisine, il mêle humour et audace pour se démarquer.

