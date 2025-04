Caen. Top Chef 2025 : Charlie Anne, le Normand qui défend sa cuisine "corps et âme"

"Comment je me suis retrouvé dans l'émission ? Ça peut paraître louche, mais au lendemain de ma démission, je ne savais pas trop quoi faire… J'ai vu une pub disant que c'était le dernier jour pour s'inscrire à Top Chef. Je l'ai fait, en me disant qu'ils n'allaient jamais me rappeler, et puis si…" Charlie Anne, 24 ans, sera bien sur M6 à compter du 2 avril, participant à la 16e saison de "Top Chef". Passionné de cuisine, le Normand a grandi à Cauvicourt dans le Calvados, rendant régulièrement visite à ses grands-parents situés à Gouville-sur-Mer dans la Manche, et Messei dans l'Orne. "Avec ma sœur, nous avons été bercés par la pêche à pied et en bateau, et le potager", se souvient-il.

"J'étais un peu 'foufou'"

Pas le plus doué à l'école, il se retrouve "refusé de toutes les écoles hôtelières" en sortant du collège. Il suit finalement un apprentissage à Fleury-sur-Orne, avant de rejoindre l'équipe de Stéphane Carbone lors de son BEP. "Ma volonté, c'était d'aller dans un étoilé. J'avais besoin de ce côté rigueur, car j'étais un peu 'foufou'", sourit-il. Au fil des années, il a enchaîné les expériences, passant par un restaurant étoilé en Suisse, des adresses parisiennes, ou l'Auberge sauvage, dans le sud-Manche.

Défendre la cuisine normande

Pas forcément compétiteur, Charlie Anne souhaitait "prendre du plaisir" et "se challenger" en intégrant "Top Chef". L'émission était aussi une manière de faire goûter ses plats à de grands chefs : "Une chance de fou", s'exclame-t-il.

Et pour ce fervent admirateur de la gastronomie normande, une occasion rêvée de mettre en lumière son terroir. "J'ai défendu la cuisine normande corps et âme. Elle manque de mise en lumière malgré toute sa richesse", conclut-il.