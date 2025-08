Loisirs. Des concerts et animations gratuites à Coutainville en fête

Depuis le 7 juillet, Agon-Coutainville fête l'été à travers des animations variées, avec des concerts, spectacles et journées à thème. Deux groupes se succéderont dimanche 3 août à 21h, Radio Byzance (reggae) et la techno acoustique de Bass Tong. Un concert de la fanfare Menace d'Eclaircie est prévu le 17 août. Des spectacles de cirque et de théâtre sont aussi prévus les 1er et 5 août.

Des journées à thème ont aussi lieu les 3 et 7 août. Le dimanche 3, la journée est dédiée aux sports de glisse et à l'environnement. Des initiations à ces sports et un village littoral sont accessibles toute la journée. A 18h, le spectacle de rue "Tout doit disparaître" de la compagnie Lait au rhum sensibilisera de manière humoristique à la cause environnementale. Des ateliers seront proposés par Bass Tong, pour fabriquer ses instruments de musique en matériaux recyclés. Le 7 août, une "journée gamers" est organisée avec deux tournois de jeux vidéo, l'un sur Fifa 24 et l'autre sur Mario Kart World. Toutes les animations sont gratuites.