Cherbourg. Concerts, spectacles, cirque… Venez vibrer pour le 25e anniversaire du festival Les Art'Zimutés !

Entre mer et verdure, le festival Les Art'Zimutés prend place sur la plage verte de Cherbourg-en-Cotentin, propice à la détente comme à la fête. Pour cette édition 2025, attendue du 24 au 28 juin, le festival met une nouvelle fois la barre haut avec une programmation alliant têtes d'affiche et découvertes musicales. Le mélange des genres, des disciplines et des publics en fait une véritable bouffée d'air frais culturel.

Une programmation éclectique

Parmi les artistes les plus attendus cette année, Eddy de Pretto viendra enflammer la scène avec son style percutant et sensible. MC Solaar, figure légendaire du rap français, apportera sa touche poétique et intemporelle. Les amateurs d'énergie brute retrouveront Les Wampas, toujours prêts à secouer le public avec leur punk-rock déchaîné. Stand High Patrol fera résonner son dub hypnotique, tandis que le trio Gablé promet un moment déjanté et inclassable. Et ce n'est pas tout : plus de 20 artistes se succéderont sur plusieurs scènes pour faire vivre au public une expérience musicale riche et surprenante.

Des animations déjantées et du cirque

Les Art'Zimutés, ce sont aussi de nombreuses activités programmées, tels que des spectacles, des animations déjantées et du cirque. Cet événement intergénérationnel est à vivre en famille, entre amis, ou en solo pour faire le plein de souvenirs !

Benjamin Flambard, chargé de production pour cet événement, nous donne plus de détails :

