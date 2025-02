Cotentin. L'affiche des Art'Zimutés enfin révélée, quel programme pour le festival cherbourgeois ?

Du 25 au 28 juin 2025, le festival des Art'zimutés, le festival du Cotentin revient à Cherbourg pour sa 25e édition. Cette année pour célébrer le quart de siècle de l'événement, l'organisation du festival a préparé un programme aux petits oignons. Des monstres du rap aux groupes de musique normands, la ville va vibrer pendant quatre jours.

MC Solaar, Eddy de Pretto, Urbam, les légendes montent sur scène

Plusieurs grands noms avaient déjà été annoncés en janvier. Parmi eux, Eddy de Pretto rejoindra le festival le 28 juin avec un mix de pop, rap et R'n'B. La scène des Art'Zimutés accueillera aussi MC Solaar, légende du rap depuis les années 90 avec cinq victoires de la musique et plusieurs disques d'or. Les Wampas, un groupe de punk-rock formé en 1983 et de retour en 2022, enflammeront le festival le 27 juin. Addis-Abeba Surf club, Laphilantrope, Gablé, Johnnie Carwash, Stand High Patrol DJ SEt, Onde So Nord, pendant les quatre jours, une vingtaine de groupes ou d'artistes sont attendus sur scène pour enflammer le Cotentin "Il y aura à peu près tous les genres musicaux, du Rock au pop en passant par le rap, l'électro ou encore les chants traditionnels" détaille Benjamin Flambard à la production du festival.

Les musiciens du territoire mis à l'honneur

Cette 25e édition du festival mise aussi beaucoup sur les jeunes talents du territoire. Parmi eux le Lycée Millet de Cherbourg animera une partie du Jeudi en Herbe le 26 juin. Originaire de Cherbourg, le grouppe Minh May proposera de l'Electro-Rock, "une musique qui oscille entre ombre et lumière compilant beat electro, guitares glaciales, basse acérée créant une ambiance sonore dystopique", détaillent les organisateurs des Art'Zimutés.

Retrouvez tout le programme et la billetterie sur le site internet du festival.