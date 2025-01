Festival Les Art'zimutés à Cherbourg. MC Solaar, Eddy de Pretto... Les premières têtes d'affiche dévoilées !

Le festival des Art'zimutés revient à Cherbourg du mercredi 25 au samedi 28 juin 2025. A six mois du début des festivités, les organisateurs ont dévoilé, ce vendredi 17 janvier, les noms des premiers artistes. Cherbourg sera sous le feu des projecteurs pour les 25 ans de l'événement, préparez vous à vibrer.

Une légende du rap

Vendredi 27 juin, un concert de rap français est au programme avec la légende MC Solaar. Après de multiples distinctions, dont cinq Victoires de la musique et plusieurs disques d'or, le rappeur star des années 90 revient sur le devant de la scène avec un trio d'albums et une tournée, qui affiche complet partout. Il sera suivi des Wampas, un groupe de punk-rock formé en 1983 et de retour en 2022. Ses membres continuent de déchaîner les foules et de prouver qu'ils restent inégalables dans leur genre. Puis retrouvez Urbam pour un show de hip-hop et d'électro avec la violoncelliste et chanteuse Miléna Martin et le batteur Adrien Levesque.

Eddy de Pretto le dernier jour

Le 28 juin, deux autres noms sont à l'affiche : retrouvez Eddy de Pretto avec un mix de pop, rap et R'n'B au programme. Stand High Patrol est également au programme, avec un style se rapprochant du reggae.