Disparition inquiétante. La police de Rouen lance un avis de recherche pour une adolescente de 14 ans

Un appel à témoins a été lancé, vendredi 4 juillet, et concerne une adolescente Doryane Lemonnier, disparue à Rouen depuis mercredi 2 juillet à Rouen. D'après la police nationale à l'origine de l'avis de recherche, elle pourrait se trouver dans le secteur d'Elbeuf. Selon le descriptif des autorités, la jeune femme métisse a les cheveux châtains et crépus, mesure 1 m 55 et porte un piercing au nez.

Voici l'appel à témoins de la police nationale. - Police nationale

Au moment de sa disparition, l'adolescente portait un jogging gris, des baskets noires, un haut rose ainsi qu'un sac à dos. Les forces de l'ordre appellent les témoins à composer le 17 ou contacter directement l'hôtel de police de Rouen au 02 32. 81 25 00.