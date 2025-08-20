Justice. Le parc animalier d'Ecouves ne fermera pas, son directeur condamné pour maltraitance animale

Le parc animalier d'Ecouves ne fermera pas. Jeudi 14 août, la cour d'appel de Caen a rendu son délibéré dans l'affaire du parc situé au Bouillon, dans l'Orne. En première instance, le 3 juillet 2024, le tribunal de Coutances avait décidé de la fermeture du parc animalier pour un mois, de la confiscation de certains animaux et d'une amende de 50 000€, dont la moitié avec sursis. L'appel contre ce jugement avait permis de suspendre ces condamnations et de maintenir le parc ouvert.

Une mise en conformité sous peine d'amendes

Rejugé en appel à Caen le 14 mai, le propriétaire du parc, Vincent Chauvin, a vu les réquisitions du parquet largement allégées. "Aucune fermeture et aucune interdiction de gérer n'ont été demandées", se félicitait alors son avocat, Bertrand Deniaud.

La cour d'appel a, en effet, infirmé le jugement en déféré sur la suspension de l'activité et la confiscation des animaux du parc. Cependant, son directeur a tout de même écopé d'une amende de 30 000€ avec sursis, et doit mettre son établissement en conformité sous 20 mois, sous peine d'une astreinte de 300€ par jour de retard. Des preuves de travaux de remise en état déjà engagés avaient été présentées lors de l'appel.

Condamné pour maltraitance animale

Le directeur du parc a également été condamné pour maltraitance animale, pourtant relaxé en première instance. Cette décision intervient après une enquête de l'Office français de la biodiversité (OFB), menée de 2015 à 2022, qui avait révélé de nombreuses irrégularités. Le directeur, lui, s'est toujours défendu, dénonçant "un complot d'anciennes salariées".