Orne. Rejugé en appel, le parc animalier d'Ecouves ne devrait finalement pas fermer

Le parc animalier d'Ecouves ne devrait pas fermer. Son directeur avait été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances, le 3 juillet 2024, pour manquements à certaines règles de sécurité ainsi que sur l'aspect sanitaire. Lors du procès, le procureur de la République avait requis la fermeture du site durant un an. Le tribunal avait finalement décidé d'une fermeture d'un mois et d'une amende de 50 000€.

• A lire aussi. Le Bouillon. Parc animalier d'Ecouves : le tribunal prononce une fermeture d'un mois et 50 000€ d'amende

Ni fermeture, ni amende

Le propriétaire du parc a été jugé en appel à Caen mercredi 14 mai, et a vu les réquisitions du parquet largement allégées. "Des réquisitions beaucoup plus adaptées à la situation du parc", se félicite son avocat, Bertrand Deniaud. "Aucune fermeture et aucune interdiction de gérer n'ont été demandées", poursuit-il. Pas d'amende non plus, "l'avocat général disant qu'il préférait que l'argent aille dans les travaux du parc". Enfin, une peine d'emprisonnement avec sursis "sans quantum précisé" a été requise.

Le délibéré sera rendu le 14 août.

• A lire aussi. Le Bouillon. Le parc animalier d'Ecouves fait peau neuve