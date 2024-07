Le Bouillon. Parc animalier d'Ecouves : le tribunal prononce une fermeture d'un mois et 50 000€ d'amende

Le tribunal de Coutances (qui gère ce type d'affaires) a rendu ce mercredi 3 juillet au matin son délibéré dans l'affaire du parc animalier d'Ecouves, près de Sées : une ancienne soigneuse avait dénoncé des légèretés concernant la sécurité ainsi que l'aspect sanitaire. Le propriétaire du parc évoque "un complot d'anciennes salariées". Lors du procès, le procureur de la République avait requis la fermeture du site durant un an. Le tribunal a finalement décidé de la fermeture du parc animalier pour un mois, il a un délai de six mois pour se mettre en conformité, il écope de 50 000€ d'amende (dont la moitié avec sursis) et des grues (les oiseaux) sont confisquées.

• A lire aussi. Orne. Le parc animalier d'Ecouves menacé de fermeture

Le propriétaire du parc animalier a dix jours pour faire appel, ce que son avocat lui conseille de faire face à la difficulté de nourrir et d'entretenir les animaux sans la recette des entrées du parc, si celui-ci devait rester fermé durant un mois. Le parc animalier d'Ecouves est le second site le plus visité de l'Orne, après le Haras du Pin.