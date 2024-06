Orne. Le parc animalier d'Ecouves menacé de fermeture

Le parc animalier d'Ecouves va-t-il fermer ? Deuxième attraction touristique du département de l'Orne, le parc installé sur 18 hectares au Bouillon, près d'Alençon, avec plus de 400 animaux, est menacé de fermeture. Son directeur, Vincent Chauvin, a comparu mercredi 29 mai devant le tribunal de Coutances (Manche), le pôle régional des atteintes à l'environnement, pour une série d'infractions commises de 2015 à novembre 2022, comme l'indiquent nos confrères de La Manche Libre.

A la suite de dénonciations d'anciennes soigneuses du parc zoologique, une enquête de l'Office français de la biodiversité (OFB) a été ouverte. Elle met en évidence des irrégularités concernant la sécurité du public en raison d'enclos inadaptés, un manque de suivi sanitaire, des cohabitations d'espèces malencontreuses ou encore une surmortalité chronique chez les wallabies. L'OFB note également l'absence de protocole de sécurité en cas d'évasion de gros mammifères. Il n'y a ni fusil hypodermique, ni carabine de chasse sur le parc.

Une fermeture d'un an requise

Le directeur s'est défendu à la barre. Il affirme que depuis, des travaux ont été réalisés, de nouveaux protocoles établis, et que du personnel a été embauché et formé.

Le procureur de la République a requis une peine de huit mois de prison avec sursis, une amende de 10 000€ dont 8 000 avec sursis. Il demande aussi l'interdiction pendant trois ans pour le directeur d'exercer toute responsabilité dans un parc zoologique et la fermeture du parc animalier pour un an, ce qui reviendrait à fermer le parc définitivement, selon l'avocat de la défense. Ce dernier demande un ajournement de peine pendant un an, le temps pour le parc de remettre aux normes ce qui doit l'être encore.

Le tribunal doit rendre sa délibération au plus tard le 3 juillet.