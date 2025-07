Le Bouillon. Une matinée dans la peau d'un soigneur au parc animalier d'Ecouves

C'est une expérience immersive au plus proche des animaux. Le parc animalier d'Ecouves, situé au Bouillon, propose de vous glisser dans la peau d'un soigneur animalier le temps d'une matinée. J'ai testé cette expérience unique au cœur des enclos.

Rencontre avec les wallabies

A mon arrivée sur les lieux, je suis accueillie par Ophélie Caron, soigneuse animalière en alternance. Avant de débuter l'immersion, la jeune femme de 22 ans me présente notre programme. Une fois cette mise au point terminée, nous partons en direction des cuisines afin de préparer les différentes rations. Viande, fruits, légumes… Les menus varient selon chaque espèce. Après avoir rempli les gamelles, c'est maintenant l'heure de se diriger vers les enclos. Le parc propose deux parcours : le secteur "Wallaby", que j'ai choisi, pour partir à la rencontre des wallabies, poneys ou encore bisons d'Europe, et le secteur "Ratons", avec les perroquets, daims, chèvres, moutons et ânes. L'occasion de découvrir les coulisses du parc et de participer activement aux routines quotidiennes des animaux.

Une transmission du savoir

"Soigneur d'un jour, c'est pour moi l'occasion de transmettre ma passion. C'est une sorte de cocon entre soigneur et visiteur", confie Ophélie Caron qui partage le métier qui l'anime tout au long de cette matinée. Du nourrissage au nettoyage, les divers aspects de la profession sont à découvrir. Une immersion qui offre notamment une nouvelle perspective sur le travail des soigneurs animaliers. Trois heures sont à prévoir pour s'initier à l'activité, de 9h à 12h, ainsi qu'un budget de 70 euros par participant.

Pratique. A partir de 8 ans. Réservation au 02 33 82 04 63.