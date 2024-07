Le Bouillon. Devenez "soigneur d'un jour" au parc animalier d'Ecouves

Le parc animalier d'Ecouves propose une aventure inoubliable tout au long de l'année, en devenant "soigneur d'un jour". Destinée aux passionnés d'animaux, cette expérience immersive de 3h, accessible dès l'âge de 7 ans, offre une opportunité unique de découvrir les coulisses du parc animalier.

Depuis une dizaine d'années, le parc d'Ecouves invite petits et grands à se glisser dans la peau d'un soigneur animalier. Au cours de cette expérience, les participants auront l'occasion de préparer les repas des animaux, de distribuer la nourriture, et de nettoyer et entretenir les espaces de vie des animaux. Une visite guidée des coulisses est également comprise, permettant de mieux comprendre le fonctionnement du parc. Solène Pirotte, animatrice pédagogique, accompagne chaque groupe pour un encadrement professionnel.

Des jeunes aventuriers conquis

Les participants peuvent choisir entre deux secteurs pour leur intervention : le secteur "Ratons", qui comprend les perroquets, les daims, les chèvres, les moutons ou encore les ânes ; et le secteur "Wallaby", où l'on peut rencontrer les wallabies, les poneys et les bisons d'Europe.

Cette activité remporte un franc succès, notamment auprès des plus jeunes. "J'adore les animaux, c'est impressionnant de pouvoir les approcher autant", avoue Léo, 9 ans, avec enthousiasme. Léonard, 8 ans, qui a également participé au parcours Ratons, ajoute : "On nourrit les animaux, on les approche, c'est super bien, et on a pu poser plein de questions sur eux."

Pratique. Le coût de cette activité est de 70€ par personne. Réservations au 02 33 82 04 63.