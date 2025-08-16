Football - National. Armand Gnanduillet est le nouvel avant-centre du SM Caen

C'est "un profil athlétique redouté des défenses, l'international ivoirien a bâti son expérience entre la France, l'Angleterre et l'Ecosse", écrit le club pour sa présentation. Le Stade Malherbe Caen vient d'officialiser son nouvel avant-centre, il s'agit d'Armand Gnanduillet.

Du haut de son 1,94m, il devrait pourtant satisfaire les supporters, mais nombre d'entre eux sont perplexes à l'idée d'accueillir le désormais ex-attaquant du FC Sochaux-Montbéliard. En 22 apparitions, il n'a inscrit que 8 buts lors de l'exercice 2024-2025. Et le dernier remonte au 14 janvier dernier, c'était en Coupe de France face à Guingamp. Le manque de temps de jeu pourrait cependant être la cause de ce manque de réussite face au but.

En attendant, le nouveau numéro 11 du SMC devrait intégrer le groupe dès la semaine prochaine pour préparer la réception du FC Versailles.