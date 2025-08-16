En ce moment Butterfly (feat Rori) SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Football - National. Armand Gnanduillet est le nouvel avant-centre du SM Caen

Sport. Il arrive tout droit de Sochaux, Armand Gnanduillet vient de signer au Stade Malherbe Caen. Une signature qui ne ravit pas vraiment les supporters.

Publié le 16/08/2025 à 18h23 - Par Jimmy Joubert
Football - National. Armand Gnanduillet est le nouvel avant-centre du SM Caen
Armand Gnanduillet, nouvelle recrue du SM Caen. - SM Caen

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est "un profil athlétique redouté des défenses, l'international ivoirien a bâti son expérience entre la France, l'Angleterre et l'Ecosse", écrit le club pour sa présentation. Le Stade Malherbe Caen vient d'officialiser son nouvel avant-centre, il s'agit d'Armand Gnanduillet.

Du haut de son 1,94m, il devrait pourtant satisfaire les supporters, mais nombre d'entre eux sont perplexes à l'idée d'accueillir le désormais ex-attaquant du FC Sochaux-Montbéliard. En 22 apparitions, il n'a inscrit que 8 buts lors de l'exercice 2024-2025. Et le dernier remonte au 14 janvier dernier, c'était en Coupe de France face à Guingamp. Le manque de temps de jeu pourrait cependant être la cause de ce manque de réussite face au but.

En attendant, le nouveau numéro 11 du SMC devrait intégrer le groupe dès la semaine prochaine pour préparer la réception du FC Versailles.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Football - National. Armand Gnanduillet est le nouvel avant-centre du SM Caen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple