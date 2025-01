SM Caen. Adriel Ba Loua, une nouvelle recrue en attaque

Alors que tout va mal au classement et qu'offensivement rien ne va plus, le SM Caen se renforce en attaque. Après l'arrivée en prêt du milieu offensif Yassine Benrahou, Malherbe a annoncé l'arrivée d'Adriel d'Avila Ba Loua. Il arrive du Lech Poznan, où il a connu la Coupe d'Europe et obtenu un titre de champion de Pologne.

L'Ivoirien a une tendance à évoluer sur les ailes et semble être réputé "pour ses qualités de vitesse de percussion", selon le club. Mais à 28 ans, il n'a joué que sept matchs cette saison et délivré une seule passe décisive. Autre détail, mais pas des moindres, il n'a jamais joué dans de grands championnats européens.

A lui donc de montrer ses qualités dans un club qui lutte pour ne pas descendre en National.