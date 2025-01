Football. Yassine Benrahou renforce le SM Caen pour la fin de saison

Le SM Caen cherche à soigner une équipe malade, en enregistrant l'arrivée d'une recrue, lundi 27 janvier. Déjà présent à l'entraînement dans la journée, Yassine Benrahou devient officiellement malherbiste jusqu'à la fin de saison. Le milieu offensif marocain est prêté par les Croates de l'Hadjuk Split.

Formé à Bordeaux, le Marocain a disputé plus d'une quarantaine de matchs en Ligue 1, avant de surtout briller en Ligue 2, alors sous les couleurs du Nîmes Olympique. Sous les couleurs rouges et bleues, Yassine Benrahou portera le numéro 24, et revient en France pour une mission cruciale : "assurer le maintien" du SM Caen. "Sa capacité à faire la différence dans les moments clés sera un atout indéniable pour l'équipe durant cette période", assurent les Caennais.