Football. Le nouveau coach du SM Caen s'appelle Maxime d'Ornano

Quelques jours à peine après la fin de sa saison cauchemars, le SM Caen tient déjà son entraîneur pour la saison prochaine. Maxime d'Ornano s'assoira sur le banc malherbiste en National, apprend-on ce mardi 12 mai. Il s'agit du troisième entraîneur choisi par le clan Mbappé après Bruno Baltazar et Michel Der Zakarian.

Celui qui a porté les couleurs de l'US Avranches pendant une saison connaît bien la Normandie, puisqu'il a entraîné le FC Rouen, faisant monter les Diables Rouges en National justement, et offrant aux Seinomarins une aventure en Coupe de France, faisant tomber l'AS Monaco pour accéder aux quarts de finale en 2024.

Le Breton âgé de 44 ans connaît donc très bien le championnat dans lequel jouera le Stade Malherbe Caen pour la première fois depuis plus de 40 ans. Sa nomination dès la mi-mai lui permettra de travailler en étroite collaboration avec la direction sportive, afin de construire l'effectif de la saison prochaine, qui s'annonce évidemment très remodelé.

Pour Maxime d'Ornano, "c'est une fierté de rejoindre le Stade Malherbe Caen, un club qui a une vraie histoire, une vraie ferveur surtout et une page à écrire. Ma priorité, c'est de bien préparer mon équipe pour qu'elle gagne et si on peut y ajouter de la qualité de jeu, c'est mieux".