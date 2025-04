Football. [Photos] "On a honte" : pas de miracle pour le SM Caen face à Martigues

Après le coup de sifflet final, il y avait "un grand silence" dans le vestiaire caennais, raconte Lorenzo Rajot. "On a honte, tout simplement. On est passé à côté de notre match mais c'est sûrement à l'image de notre saison. On est tristes et désolés pour tous les salariés et supporters", poursuit le milieu de terrain malherbiste, qui avoue être en train de vivre la pire saison de sa carrière.

La défense adverse était trop solide, à d'Ornano.

Les Caennais sont tombés sur une équipe de Martigues plus affamée.

"Il y a des gens qui vont souffrir"

Avant le coup d'envoi de la rencontre, le SM Caen avait encore un infime espoir de se maintenir en Ligue 2. Un espoir de courte durée puisque le FC Martigues, son concurrent direct pour la place de barragiste, a ouvert le score dès la cinquième minute. "C'est de la faute de tout le monde", réagit l'entraîneur caennais, Michel Der Zakarian.

Face à Martigues, la barre était encore trop haute pour les Malherbistes.

Alexandre Mendy, meilleur buteur de l'histoire du SM Caen, n'a pas trouvé le chemin des filets, vendredi 18 avril.

Malgré la descente en National, Michel Der Zakarian espère montrer un autre visage lors des trois derniers matchs de la saison. "On a des devoirs à rendre, on ne part pas en vacances. Il y a des gens qui vont souffrir dans les bureaux", regrette le tacticien, qui ajoute que son avenir au sein du club n'a pas encore été évoqué avec la direction.

Michel Der Zakarian après la défaite face à Martigues Impossible de lire le son.

"Tous coupables, tous dehors"

La pluie normande annonçait déjà une soirée difficile pour le SM Caen. Pourtant, en tribunes, plus de 16500 personnes étaient présentes pour encourager les Rouge et Bleu.

Les supporters étaient encore nombreux à d'Ornano… et ils ont fait du bruit !

Dès l'ouverture du score, les membres du Malherbe Normandy Kop (MNK) ont déployé une banderole portant l'inscription "direction, joueurs, tous coupables, tous dehors" pour manifester leur colère vis-à-vis du club. "Ce qui nous a manqué, ce sont des joueurs de football, déplore Christophe "Olaf" Vaucelle, le président du MNK. Depuis le rachat du club, tout a été mal fait. En rachetant le Stade malherbe, le clan Mbappé s'est offert un jouet et il l'a cassé", poursuit-il.

Les supporters du MNK ont déployé une banderole à l'encontre des dirigeants et des joueurs du club.

Une fin de match chaotique

Au coup de sifflet final, la bronca des supporters a fait vibrer le stade Michel d'Ornano. Plusieurs joueurs caennais se sont alors présentés devant le Malherbe Normandy Kop pour rendre des comptes à leur public. L'initiative n'a pas plu à de nombreux supporters, qui ont ensuite envahi la pelouse. "Ce n'est pas bien d'envahir un terrain mais je me demande pourquoi les joueurs sont venus. On est en troisième division, c'est fini et il n'y a rien à dire", déclare Olaf.

La situation était tendue après le coup de sifflet final. Les forces de l'ordre ont dû intervenir.

Des centaines de supporters sont descendus des tribunes pour exprimer leur colère.

La réaction de Christophe Vaucelle dit "Olaf" après le match Impossible de lire le son.

Sur le parvis du stade, Chad Simon et Killian Venangeon, tous les deux supporters du SM Caen, ont du mal à accepter la réalité. "On est dégoûtés. Quand on voit qu'on termine sixièmes la saison dernière avec quasiment le même effectif, on ne comprend pas cette descente", explique Chad Simon.

A côté de lui, Killian Venangeon regrette un manque de volonté de la part des joueurs malherbistes. "La différence entre les deux équipes, c'est que contrairement à nous, Martigues a mouillé le maillot", affirme le jeune homme.

C'est terminé, Caen est relégué.

En Ligue 2, les Malherbistes n'ont plus gagné à domicile depuis le 2 novembre 2024.

Les joueurs sont allés saluer les supporters à la fin du match.

"A la vie à la mort"

Malgré la descente en National, les deux amis seront bien présents à d'Ornano la saison prochaine. "C'est notre club de cœur donc c'est à la vie à la mort. On va continuer de les supporter et on espère remonter en Ligue 2 le plus vite possible. Ce serait bien de monter en Ligue 1 et de devenir un grand d'Europe mais pour ça, il va sûrement falloir attendre une centaine d'années", concluent-ils.

Les Caennais ont tout de même réussi à se procurer plusieurs occasions.

Le Stade Malherbe Caen foulera une dernière fois la pelouse de d'Ornano en Ligue 2 face au Red Star, samedi 2 mai.

Soirée difficile pour Anthony Mandrea et le SM Caen. Il reste encore trois matchs, dont un à domicile, avant la fin de cette saison cauchemardesque.