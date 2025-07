SM Caen. Belkacem Dali-Amar vient renforcer le milieu de terrain

Il arrive tout droit de Quevilly-Rouen-Métropole et évolue au poste de milieu offensif. Belkacem Dali-Amar est la septième recrue du Stade Malherbe Caen. A 26 ans, c'est un joueur plutôt expérimenté du championnat de National.

Huit buts et six passes décisives

La saison dernière, avec QRM, il a inscrit huit buts et délivré six passes décisives. Joueur technique et percutant, habitué à évoluer en tant que meneur de jeu, il s'est imposé comme l'un des éléments les plus créatifs du championnat, terminant meilleur dribbleur de N1 avec 80% de dribbles réussis. Il portera le numéro 5.