En ce moment We Pray (feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI) COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Seine-Maritime. Un pan de falaise s'écroule sous l'objectif d'un touriste

Environnement. Un pan de falaise s'est écroulé en pleine journée, vendredi 22 août 2025 sur la plage des Petites-Dalles à Saint-Martin-aux-Buneaux en Seine-Maritime. L'éboulement, capté par un touriste, n'a pas fait de victime.

Publié le 23/08/2025 à 13h55 - Par Pierre Durand-Gratian
Seine-Maritime. Un pan de falaise s'écroule sous l'objectif d'un touriste
L'éboulement a été très visible puisqu'il s'est produit à proximité de la plage. - Bastien Gaudaire (capture d'écran)

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un rappel du recul de notre côte et de la dangerosité des falaises. 

Un pan de falaise s'est écroulé sur la plage des Petites-Dalles à Saint-Martin-aux-Buneaux, vendredi 22 août dans la soirée. Le moment, impressionnant, a été capté par un touriste présent sur place qui a partagé la vidéo sur les réseaux. 

Des barrières pour sécuriser les lieux

Aucune victime ne serait à déplorer. Le maire de la commune, Pierre Bazin, s'est immédiatement rendu sur place pour mettre en place des barrières de sécurité, comme il le rapporte au Courrier Cauchois. La maire qui insiste auprès de nos confrères : "Il est fortement déconseillé de se promener en bord de falaise, quand on voit ce qu'il s'est passé hier, c'est très dangereux."

Par ailleurs, la baignade est en ce moment interdite sur la plage des Petites-Dalles comme sur plusieurs autres plages de Seine-Maritime. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Seine-Maritime. Un pan de falaise s'écroule sous l'objectif d'un touriste
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple