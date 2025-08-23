Seine-Maritime. Un pan de falaise s'écroule sous l'objectif d'un touriste

C'est un rappel du recul de notre côte et de la dangerosité des falaises.

Un pan de falaise s'est écroulé sur la plage des Petites-Dalles à Saint-Martin-aux-Buneaux, vendredi 22 août dans la soirée. Le moment, impressionnant, a été capté par un touriste présent sur place qui a partagé la vidéo sur les réseaux.

Des barrières pour sécuriser les lieux

Aucune victime ne serait à déplorer. Le maire de la commune, Pierre Bazin, s'est immédiatement rendu sur place pour mettre en place des barrières de sécurité, comme il le rapporte au Courrier Cauchois. La maire qui insiste auprès de nos confrères : "Il est fortement déconseillé de se promener en bord de falaise, quand on voit ce qu'il s'est passé hier, c'est très dangereux."

Par ailleurs, la baignade est en ce moment interdite sur la plage des Petites-Dalles comme sur plusieurs autres plages de Seine-Maritime.