20 ans d'ADP. Patrice et Justine, le couple normand emblématique, volontairement non invités ? La production explique son choix

Société. Pour les 20 ans de "L'Amour est dans le pré", M6 promet deux soirées événement. Mais un couple emblématique manque à l'appel : Patrice et Justine, figures marquantes de la saison 18. Pourquoi ne seront-ils pas présents ? Sont-ils toujours ensemble ? On a les réponses.

Publié le 29/11/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Pourquoi Patrice et Justine manquent les 20 ans de "L'Amour est dans le pré" ? - M6

Alors que M6 s'apprête à célébrer les vingt ans de "L'Amour est dans le pré" les 8 et 15 décembre, les téléspectateurs seront ravis de retrouver une centaine d'anciens candidats, dont dix couples mariés venus renouveler leurs vœux. Un grand rassemblement tourné dans la Drôme, pensé comme un hommage aux histoires qui ont marqué le programme depuis 2005.

Pourtant, une absence étonne déjà les fidèles de l'émission : celle de Patrice, l'agriculteur normand de la saison 18, et de sa compagne Justine. Un duo devenu incontournable… et dont les téléspectateurs attendaient logiquement la présence.

Un couple devenu discret après une médiatisation difficile

D'après les informations rapportées par TV Loisirs, la production a rapidement confirmé que Patrice et Justine ne viendraient pas souffler les vingt bougies du programme.

La raison ? Le couple refuse désormais toute apparition à la télévision, et ce pour une cause malheureusement bien connue : le harcèlement massif subi par Justine après la diffusion de leur saison.

La productrice Gabriella Mather l'explique clairement : "Ils ne souhaitent plus s'exposer. Justine a énormément souffert de la médiatisation."

Même son de cloche du côté d'Anne Cantegrit-Thomas, directrice artistique du programme : "Nous avions préféré ne pas les inviter pour la préserver."

Oui, Patrice et Justine sont encore ensemble : la production rassure

Si leur absence aurait pu relancer les rumeurs d'une rupture, la réponse est sans équivoque.
Selon Louise Horellou, directrice de casting, qui s'est rendue chez eux en Normandie, près de Pont-Audemer : "Ils vont bien. Ils sont toujours ensemble. Ils préfèrent simplement vivre tranquilles."

Une précision qui met fin à des mois de spéculations sur leur couple.

Patrice et Justine : retour sur un parcours chaotique mais sincère

Patrice, éleveur de vaches allaitantes dans l'Eure, avait bouleversé les téléspectateurs dès son portrait. Marqué par une hémiplégie de naissance, il confiait n'avoir jamais connu l'amour et rêver de fonder une famille.

Lors du séjour à la ferme, Justine et Véronique avaient rapidement fait monter la tension. Une scène, devenue culte, celle du supermarché, reste encore l'un des moments les plus commentés de la saison 18.

Finalement, c'est Justine, l'Alsacienne, qui avait su toucher Patrice. Mais leur relation avait débuté sous les critiques : caractère jugé trop directif, commentaires cruels en ligne, et doutes exprimés même par Karine Le Marchand.

Une vie désormais loin des caméras

Après la diffusion, le couple a choisi la discrétion. Cet été encore, lorsqu'ils ont rouvert les portes de la ferme à L'Eveil de Pont-Audemer, le message était clair :

"On aimerait retrouver une vie normale", expliquaient-ils.

Harcelée sur les réseaux sociaux, critiquée sur son attitude et même sur son physique, Justine a longtemps hésité à s'exprimer. Patrice, lui, reste très protecteur.

Les deux assurent pourtant avoir trouvé leur rythme, loin de la tourmente médiatique.

Un futur serein mais loin de la télé

Aujourd'hui, Patrice et Justine avancent ensemble, unis et apaisés. Leur absence aux 20 ans de "L'Amour est dans le pré" ne marque pas une rupture mais une volonté ferme de préserver leur vie privée.

Un choix que la production respecte pleinement.

