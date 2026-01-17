En ce moment Eternity Alex WARREN
Rouen. L'église Saint-Sever victime d'une profanation : les hosties ont été volées 

Sécurité. Vendredi 16 janvier, les hosties consacrées ont été volées dans le tabernacle de la chapelle du Saint Sacrement situé au cœur de l'église Saint-Sever de Rouen. Une plainte a été déposée par le diocèse de Rouen.

Publié le 17/01/2026 à 16h47 - Par Justine Carrère
Les hosties situées dans le tabernacle de la chapelle du Saint Sacrement au sein de l'église Saint-Sever de Rouen ont été volées vendredi 16 janvier. Une plainte a été déposée. - Archives

Le diocèse de Rouen a relayé cette nouvelle dans un communiqué ce samedi 17 janvier. "Vendredi 16 janvier, l'église Saint-Sever de Rouen a été victime d'une très grave profanation : les hosties consacrées ont été volées dans le tabernacle de la chapelle du Saint Sacrement", apprend-on.

L'archevêque et le curé meurtris

"L'auteur de ce sacrilège a violé ce qu'il y a de plus saint pour les catholiques. L'archevêque de Rouen et le curé ainsi que les paroissiens sont meurtris par cet acte", poursuit le diocèse rouennais. Ce dernier exprime sa "profonde tristesse, devant ce qui porte atteinte au sacrement qui réunit les fidèles chaque dimanche". Les autorités compétentes ont été informées et une plainte a été déposée.

Un acte de réparation sera accompli avant l'office dominical, ce samedi 17 janvier à 18h.

