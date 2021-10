Le rouennais Mgr Wintzer nommé archevêque

Né le 18 décembre 1959, Mgr Wintzer a été ordonné prêtre le 27 juin 1987 pour le diocèse de Rouen. De 1986 à 1989, il a été vicaire de la paroisse Notre-Dame du Mesnil-Esnard, avant de rejoindre en tant que curé la paroisse Saint-André de Mont-Saint-Aignan, jusqu'en 1996.

De 1999 à 2004, Mgr Wintzer a occupé le ministère de vicaire général et archidiacre de la zone Rouen nord, puis vicaire épiscopal pour les agglomérations de Rouen et Elbeuf, jusqu'en 2006, et curé de la paroisse Notre-Dame de Rouen. En 2006, il est devenu vicaire général de Rouen et archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Rouen.

C'est en avril 2007 que le pape l'a nommé évêque auxiliaire du diocèse de Poitiers. Depuis le départ, le 12 février 2011, de Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers depuis 1994, Mgr Pascal Wintzer était administrateur apostolique de ce diocèse.

Le nouvel archevêque de Poitiers est également responsable depuis 2010 de l’Observatoire Foi et Culture de la Conférence des Evêques de France.