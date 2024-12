Rouen. Découvrez le message de l'archevêque Dominique Lebrun : "Noël est pour vous"

C'est une tradition chaque année. L'archevêque de Rouen Dominique Lebrun a délivré son message pour Noël mardi 24 décembre.

"Une fête si belle"

"Noël est une fête si belle, si douce, si mystérieuse ! La beauté, je la vois surtout dans la famille réunie pour découvrir le visage du Nouveau-né, avec ses invités, les bergers, les mages, les croyants : vous, a déclaré Mgr Dominique Lebrun au début de son message. La douceur, je la reçois de Marie, la maman. Son cœur est en paix malgré le peu de place accordé à son enfant : elle pense déjà aux doux et aux humbles, aux malades et aux pécheurs que son Fils aime avant tout, que son Fils est venu guérir et sauver : chacun de nous !", poursuit-il. A Noël, "Dieu se fait tout proche, à votre porte, à notre porte ; que son amour divin embellisse, adoucisse nos vies humaines. Noël est pour vous !", conclut Dominique Lebrun.

Un message bienveillant et porteur d'espoir.