Rouen. La marionnette Zappy Dou vous lit le premier texte qui mentionne le père Noël

"On parle de Noël comme d'une marque commerciale, créée par une certaine marque de soda", lance Matthieu Farcy, comédien de Rouen. Mais non ! Ses recherches l'ont conduit vers un poème de Clément Clarke Moore de 1823, qui correspond à la première apparition écrite du père Noël. "J'ai trouvé ça sympa de le reprendre. On découvre tout le mythe du père Noël qui descend dans la cheminée et qui voyage avec ses huit rennes", raconte le comédien.

Matthieu Farcy est le comédien qui prête sa voix à Zappy Dou.

Ce poème est lu dans une vidéo YouTube, réalisée au marché de Noël de Rouen, par son doudou fétiche, Zappy Dou, espiègle et charmeur avec son léger cheveu sur la langue. A découvrir en famille !

La vidéo a été faite avec l'équipe de La Boîte bleue, sur une musique de Renee Grant, un montage d'Elodie Morel et une réalisation d'Emile Thevenin.