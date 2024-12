Rouen. A deux, en famille ou en groupe : notre sélection de sorties pour les fêtes

La rédaction vous propose une sélection d'animations à l'approche de Noël.

Enfants sages et bien occupés

Les enfants sont les rois de la fête. La municipalité de Rouen, via l'événement Rouen givrée, propose des animations gratuites. Au refuge givré à Saint Sever, les enfants pourront participer à des ateliers créatifs mais ils peuvent aussi faire du sport à la piscine Diderot pour une journée spéciale Noël le samedi 21 décembre ou à des jeux collectifs ce même jour sur l'esplanade du musée des Beaux-Arts. Le Théâtre à l'ouest met également à l'honneur le jeune public avec deux pièces accessibles dès 3 ans : Au Dodo père Noël du 21 au 28 décembre et Snow, un Noël de chien du 29 décembre au 5 janvier. (theatrealouest.com)

Noël romantique

Pour les couples, une formule enthousiasmante est à découvrir à l'Historial et à la Halle aux toiles pour ceux qui n'ont pas eux encore l'occasion de l'expérimenter : les concerts Candlelight. Véritable phénomène, ce concept original consiste à découvrir des répertoires emblématiques - Hans Zimmer, Queen ou musique de Noël - joués sur des instruments classiques dans une atmosphère intimiste, le concert n'étant éclairé qu'à l'aide de milliers de bougies led. De quoi exacerber les émotions musicales ! Informations sur feverup.com.

J'aime pas Noël

Concept instauré par l'équipe du Centre dramatique national depuis maintenant trois ans, cette soirée festive basée sur la philosophie du partage, rassemble ceux qui ne veulent pas fêter Noël pour des raisons éthiques, politiques, religieuses ou sociales mais qui souhaitent s'amuser tout de même. A l'espace Marc Sangnier le soir du 24, les spectateurs se glissent dans des costumes de scène (500 costumes sont à disposition pour cette soirée). Encadrés par une douzaine d'artistes et par le metteur en scène Ronan Chéneau, ils mettent en œuvre tous ensemble un cabaret décalé où se mêle magie, marionnettes, chant et numéros circassiens. Même le repas est élaboré en commun : un repas raisonné et responsable sur le thème du partage des racines, imaginé par la cheffe Stéphanie Le Nocher. Cette soirée est ouverte à tous, quel que soit l'âge. Le prix est libre et peut aller de 5 à 50€.