Rouen. "Fripon et compagnie" : un duo clownesque qui séduit au Théâtre à l'Ouest

Créée en 2022 par Clémentine Malandin, cofondatrice de la Cie Marceline, la pièce humoristique Fripon et compagnie met en scène deux personnages que tout oppose. Elle sera jouée au Théâtre à l'Ouest de Rouen du 15 au 20 avril. La Cie Marceline est née de la rencontre de la comédienne avec le musicien Nicolas Bazin en 2020. "Je sortais de l'école d'acteurs Claude Mathieu à Paris, précise Clémentine Malandin. J'ai eu très vite l'envie de monter ma propre compagnie avec un projet en tête : une pièce pour les enfants." La compagnie, née au moment du Covid, crée d'abord des pièces d'enquête interactives, puis imagine une pièce à choix multiples pour adolescents inspirée par la mythologie avant de concevoir Fripon et compagnie. "Le point commun entre toutes nos créations ce sont les chansons et la musique interprétées en live."

Un duo clownesque

Pour Fripon et compagnie, Matthieu Quelen incarne Chérubin, et Clémentine Malandin, Gribouille : "Lors de la formation, nous sommes initiés à de très nombreuses disciplines, mais le clown a été une révélation pour moi. Cet art parle directement aux émotions, d'emblée j'ai su que c'était dans cet esprit que j'allais composer ma première pièce pour enfants." Gribouille est la chef des bêtises : c'est elle qui envoie les bêtises sur terre, et Chérubin envoie en retour les punitions. "Tout les oppose, Gribouille est intrépide et brouillonne, Chérubin incarne l'ordre et la rigueur. C'est un duo qui fonctionne comme le clown blanc et l'Auguste."

Une forme originale

La pièce est originale dans sa forme, car contrairement aux spectacles habituellement conçus pour les enfants, les deux comédiens n'interagissent pas avec les spectateurs. "Ils se laissent davantage embarquer dans la fiction de cette façon." C'est aussi une pièce qui se veut minimaliste pour le décor pour mieux stimuler l'imaginaire. "L'espace de Gribouille et celui de Chérubin sont clairement définis, et à leur image : coloré et désordonné pour Gribouille, gris et rigide pour Chérubin." Quant à la musique jazzy interprétée par Matthieu Quelen au saxophone et au clavier, elle souligne avec finesse les pitreries du duo.

Pratique. Du 15 au 20 avril. Théâtre à l'Ouest à Rouen. 10 à 12€. theatrealouest.com.