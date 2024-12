Rouen. Medrano fait son cirque sur l'esplanade Saint-Gervais

En hommage aux Jeux olympiques et pour prolonger le plaisir de cette fête, ce tout nouveau spectacle est baptisé "Les jeux de la piste". Cette année, les performances sportives sont à l'honneur. Si le sport et le cirque sont étroitement liés, ces deux divertissements ont vu leur pratique évoluer conjointement. De nouvelles disciplines feront donc leur apparition sur la piste, tel le BMX ou freestyle football, mais on retrouve aussi des pratiques plus traditionnelles qui exigent, comme dans le sport de haut niveau, concentration, musculation, précision et techniques comme les portés acrobatiques ou la voltige, car les artistes de cirque sont aussi des athlètes.

Tirer le bon numéro

Si ce nouveau spectacle a vu le jour fin septembre à Clermont-Ferrand, le casting se prépare néanmoins bien longtemps en avance. Au moins un an plus tôt, Raoul Gibault, directeur du cirque Medrano, entame son habituel tour du monde pour dénicher les artistes les plus talentueux et les numéros les plus audacieux et originaux. Il assiste à de nombreux festivals de cirque de grande renommée : Monaco, Chine, Espagne, Amérique du Sud...Des artistes postulent aussi directement, le cirque jouissant déjà d'une belle réputation au-delà de nos frontières. Pour constituer la troupe, Raoult Gibault se fie aussi aux réseaux qui lient les grandes maisons de cirque. Le résultat donne un casting international de grande qualité: 14 artistes dont certains ont déjà été distingués par la profession. Douze nationalités sont représentées.

Le bonus Medrano

Le cirque Medrano marie tradition et modernité. Chaque numéro est ponctué par les interventions d'un duo clownesque : Les Titoff, une manière de rappeler les origines de ce cirque jadis baptisé "cirque des clowns" tant cela fait partie de son ADN. Chaque année, le spectacle est complètement réinventé. C'est le reflet de notre société et le cirque s'adapte aux tendances actuelles. Avec Medrano, le cirque reste toujours dans l'air du temps : le spectacle populaire par excellence !

Du 4 au 23 décembre. Esplanade Saint Gervais à Rouen. 24 à 50€. cirque-medrano.com