Jeu-concours. Gagnez vos places pour le Cirque Arlette Gruss à Rouen avec Tendance Ouest

Laissez-vous emporter par l'éclat des 40 bougies du Cirque Arlette Gruss, chacune portant le pouvoir d'accomplir les rêves les plus fous !

Le Cirque Arlette Gruss est réputé pour son mélange de tradition et de modernité, offrant des performances qui ravissent petits et grands. Du 7 au 16 février à Rouen sur l'esplanade Saint-Gervais, le chapiteau accueillera une multitude de numéros éblouissants : des acrobates audacieux, des clowns drôles et touchants, des dompteurs impressionnants, des jongleurs virtuoses… Un véritable tourbillon d'émotions et de sensations fortes qui vous transportera dans un univers féerique.



Tirage au sort : mercredi 5 février 2025 à 12h.