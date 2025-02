Rouen. Clowns, acrobates, aquarium géant... Le cirque Arlette Gruss célèbre ses 40 ans

Pour célébrer ses 40 ans d'existence, le cirque Arlette Gruss, désormais géré par Gilbert Gruss, fils d'Arlette Gruss, promet un spectacle anniversaire éblouissant, visible jusqu'au 16 février sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen.

La relève est-elle assurée ?

"A la mort d'Arlette, j'ai pris les rênes du cirque. J'ai choisi à ce moment-là de quitter la scène pour me consacrer à la création et à l'organisation : un énorme défi, car, chaque année, un spectacle radicalement nouveau est créé. C'est toujours une passion familiale. Mes quatre enfants sont impliqués et l'un d'eux, Kevin, vient même d'être récompensé au festival du cirque de Massy. Si ma fille Laura et ma femme Linda sont expertes en termes de numéros équestres et sont aussi en charge de la conception des nombreux costumes du spectacle, les plus jeunes, Eros et Alexis, excellent en acrobatie au sol et s'exercent aussi désormais aux numéros aériens. A cela s'ajoutent les nombreux artistes circassiens recrutés tout spécialement pour l'occasion : un casting international de haut niveau !"

A quoi faut-il s'attendre

pour le spectacle des 40 ans ?

"Nous n'avons qu'un credo : vous en mettre plein les yeux. Nous voulons un public ébahi et émerveillé. J'ai choisi avec soin les 35 artistes qui composent la troupe. Tous ont un niveau d'excellence pour leur pratique, un charisme exceptionnel et beaucoup de créativité. Ils mettent leurs compétences au service du spectacle et les numéros sont entièrement revisités pour favoriser l'unité des représentations. Tous ces numéros sont optimisés pour offrir au public quelque chose d'unique et de toujours plus monumental : comme la boule dans laquelle 10 motos font des figures et qui s'ouvre en deux, un aquarium géant pour les figures aquatiques de notre sirène ou des numéros aériens très périlleux et époustouflants. Le spectacle est aussi servi par une ambiance lumineuse et sonore exceptionnelle. Des musiciens jouent en live les musiques composées sur mesure pour chaque numéro pour favoriser encore l'immersion du spectateur !"

Pratique. Jusqu'au 16 février, esplanade Saint-Gervais à Rouen. 16 à 51€. cirque-gruss.com.