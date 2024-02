Rouen. Le cirque Gruss à Rouen : des étoiles plein les yeux sur la piste aux étoiles !

Dirigé de main de maître par Gilbert Gruss, fils d'Arlette Gruss, grande papesse du cirque en France, le cirque se renouvelle d'année en année et s'enrichit toujours de nouveaux talents. Ce nouveau spectacle Eternel, marie en effet tradition et modernité. Car s'il l'on retrouve bien des disciplines qui ont fait la gloire du cirque : mâts chinois, numéros acrobatiques aériens et dressage équestre, Gilbert a toujours à cœur de sélectionner des numéros inédits, qui renouvellent les disciplines, toujours plus audacieux et toujours plus impressionnants pour faire de ce spectacle un moment hors du temps qui fascine aussi bien les petits que les grands. Gilbert ne déroge pas à la tradition en faisant la part belle aux clowns, invitant au casting Francesco Fratellini et le facétieux Pieric Furic, mais toute la famille Gruss participe aussi à ce spectacle dont Alexis, la jeune dernière, dans un numéro de dressage de chien impressionnant de technicité.

Du 9 au 18 février. esplanade St Gervais à Rouen. 15 à 49€. cirque-gruss.com