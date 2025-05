Rouen. "L'île Indigo" : un conte musical participatif au Théâtre des Arts

Le Théâtre des Arts de Rouen propose à son public de se livrer à une expérience inédite, mercredi 7 mai : un conte musical participatif intitulé L'île Indigo imaginé par Julie Martigny et Julien le Hérissier, dont l'héroïne est Lola qui tente de restaurer l'harmonie familiale. Le public, préparé en amont, interagit avec ses interprètes tout au long du spectacle, avec dessins, textes, chansons ou body percussions. Pour se préparer de manière optimale au spectacle, des tutos YouTube sont en ligne sur la chaîne de l'Opéra Orchestre Normandie Rouen. Cette formule originale permet de vivre intensément chacune des étapes de ce conte initiatique en donnant corps et vie aux éléments : souffle du vent, crépitement de la pluie ou même apparition d'un arc-en-ciel. L'interaction est constante entre la scène et la salle, favorisant le jeu et le plaisir. Non seulement L'île Indigo offre un formidable moment de divertissement mais surtout le sentiment d'une expérience artistique pleinement partagée.

Pratique. 7 mai. Théâtre des arts à Rouen. 7 à 38€. operaderouen.fr.