Hommage. Disparition de Xavier Verzin qui a contribué à la libération de Cabourg

La Ville de Cabourg a annoncé le décès de Xavier Verzin, samedi 16 août. Ancien combattant belge de la Brigade Piron, il avait seulement 20 ans en 1944 lorsqu'il a participé au Débarquement et contribué à la libération de Cabourg et de la Côte fleurie.

Le maire, Emmanuel Porcq, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, ont exprimé leurs condoléances à sa famille et rappelé "le courage et la bravoure de ce vétéran". La commune a tenu à exprimer sa gratitude envers celui qui a marqué son histoire.

Un hommage sera rendu le 21 août, lors de la commémoration dédiée aux libérateurs de la ville, et une pensée particulière sera portée à Xavier Verzin.