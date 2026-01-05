En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Calvados. Rilès, Philippine Lavrey, Blesea… Voici les Normands à ne pas manquer en 2026

Société. Chanteur, artistes… Les Normands vont encore marquer l'année à venir. Du Havre à Caen jusque dans la Manche, voici quelques personnalités à suivre en 2026 !

Publié le 05/01/2026 à 07h50, mis à jour le 05/01/2026 à 10h11 - Par Julien Rojo
Calvados. Rilès, Philippine Lavrey, Blesea… Voici les Normands à ne pas manquer en 2026
Politique, sport, musique… Les Normands sont sur tous les fronts en 2026 ! - Tendance Ouest

Les Normands sont actifs, ils continuent de créer, d'influencer le quotidien et de partager leurs idées. On fait le point sur des personnalités de la région pleines de projets.

La Havraise Philippine Lavrey en tête d'affiche

On avait découvert la Havraise dans l'émission "The Voice", en 2016. Dix ans plus tard, Philippine Lavrey est sur tous les fronts. La chanteuse incarne en 2026 le rôle principal féminin, Mercédès, dans la comédie musicale "La Légende de Monte-Cristo", adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Un spectacle à découvrir au Carré des Docks du Havre le 12 février, au Zénith de Caen le 14 mars et au Zénith de Rouen le 19 septembre. En parallèle, Philippine Lavrey prépare un album multilingue et une tournée solo, avec une date programmée au Trianon Transatlantique de Sotteville-lès-Rouen le 13 mars 2026. Et pour bien démarrer l'année, l'artiste prévoit un détour par le Tendance Live Anova, à Alençon, organisé par votre radio vendredi 23 janvier.

Philippine Lavrey donnera la réplique au chanteur suisse Gjon's Tears, dans "La légende de Monte-Cristo".Philippine Lavrey donnera la réplique au chanteur suisse Gjon's Tears, dans "La légende de Monte-Cristo". - Le comte de Monte Cristo

Rilès de nouveau en scène

L'autre chanteur à suivre, c'est le Rouennais Rilès. Après avoir rempli les Zénith en 2019 et marqué les esprits avec son défi mondialement suivi du Survival Run, il entame une nouvelle tournée après une pause de plus d'un an. Sa tournée débute à Lyon vendredi 9 janvier puis après Marseille, Paris et Nantes. Il se produira à Rouen vendredi 16 janvier au Zénith.

Rilès est de retour sur scène avec une longue tournée en France.Rilès est de retour sur scène avec une longue tournée en France. - Stéphane Mahot

Sébastien Lecornu lutte pour son budget

Le Premier ministre normand Sébastien Lecornu, espère faire adopter le projet de budget de l'Etat. En décembre, l'ancien maire de Vernon avait ciblé cinq grandes familles de sujets prioritaires comme l'agriculture, le logement et les investissements dans l'université et la recherche.

Le Premier ministre aura fort à faire pour trouver un budget à la France.Le Premier ministre aura fort à faire pour trouver un budget à la France. - Kevin Meziere

Un nouvel espoir avec Gaël Clichy ?

Fraîchement arrivé en Normandie il y a tout juste une semaine, Gaël Clichy marque déjà l'actualité. Le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen aura la lourde tâche de redresser la situation du club normand, qui pointe à la 10e place de National. Passé par Arsenal ou encore Manchester City, et ayant remporté le titre de champion d'Angleterre à trois reprises, son nom n'est pas inconnu aux supporters. Ils le voient comme une forme d'espoir pour la deuxième partie de saison. De son côté, Gaël Clichy entend bien instaurer sa patte. Il a pour objectif de faire remonter Malherbe en Ligue 2, dans un peu plus de cinq mois.

Gaël Clichy est le nouvel entraîneur du SM Caen.Gaël Clichy est le nouvel entraîneur du SM Caen. - Léo Besselievre

Dominique Malonga vise toujours plus haut

Rien n'arrête la basketteuse Dominique Malonga. Elle est issue d'une famille de joueurs de basket de Flers. Elle a fait ses débuts en WNBA (la ligne américaine féminine de basket) en avril, avec les Seattle Storm. A seulement 19 ans, elle avait été recrutée en deuxième position en 2025, ce qui fait d'elle la Française choisie la plus haute de l'Histoire, à égalité avec Isabelle Fijalkowski en 1997. Dominique Malonga devrait participer à la Coupe du monde de basket féminin avec l'équipe de France en Allemagne. Pour cela, il faut que la France se qualifie., Le public retrouvera Dominique Malonga avec les Bleues du 11 au 17 mars pour le Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde de Basket.

Dominique Malonga est une étoile montante du basket français.Dominique Malonga est une étoile montante du basket français. - Simon Lebaron

Le graffeur Blesea colore la Manche

Un arrêt de bus transformé en tête de samouraï, un bunker pris d'assaut par un Grinch de Noël… Le graffeur Blesea continue de laisser sa marque sur la Manche. Ayant commencé la peinture en 1998, l'artiste s'est lancé depuis cinq ans à temps plein dans sa passion : le graff. Chacune de ses œuvres est partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux. Quelle sera sa prochaine création ? Mystère. Le peintre cherbourgeois a déjà reçu une quinzaine de commandes pour 2026, sans compter les peintures qu'il réalise sur son temps libre. Il ne craint pas de manquer de sites à peindre. "La plupart du temps ; je peins sur des bunkers déjà peints", explique-t-il. Son conseil pour se lancer : "C'est de se faire plaisir", conclut l'artiste.

Les 1 200 bunkers et fortifications qui parcourent la Manche constituent le support préféré de Blesea.Les 1 200 bunkers et fortifications qui parcourent la Manche constituent le support préféré de Blesea. - Blesea

