L'invitée de la semaine. Philippine Lavrey, une artiste entre Normandie et scène internationale

Philippine Lavrey a grandi en Normandie, où elle s'est initiée très tôt à la musique à travers des cours de chant et de guitare. Cette région, qui a bercé son enfance, reste un point d'ancrage important dans sa vie personnelle et artistique. Passionnée, elle y puise son inspiration et y retourne dès qu'elle en a l'occasion.

La chanteuse se fait connaître en 2016 grâce à The Voice, une expérience clé qui accroît sa visibilité. Après l'émission, elle publie des covers sur les réseaux sociaux, explorant les styles et construisant sa communauté tout en affirmant son identité artistique.

Une révélation avec "In The Stars"

La jeune prodige musicale accède à une notoriété plus large grâce à son duo avec Benson Boone sur le titre In The Stars, qui rencontre un grand succès. Cette collaboration marque un tournant dans sa carrière et lui offre une reconnaissance internationale. Le succès de cette chanson ouvre de nouvelles perspectives et renforce son envie de proposer ses propres créations. Cette étape lui permet d'élargir son public et de se positionner comme une artiste à suivre sur la scène musicale.

De nouveaux projets prometteurs

Philippine Lavrey a récemment tourné une série Netflix aux Etats-Unis et en Colombie, ajoutant l'audiovisuel à son parcours. Elle prépare aussi un album multilingue et une tournée solo, avec une date attendue à Rouen le 13 mars 2026. En parallèle de sa carrière musicale, elle rejoint le projet de la comédie musicale La Légende de Monte-Cristo, où elle incarne le rôle principal féminin, Mercedes. Ce nouveau défi va lui permettre de combiner chant et jeu d'actrice dans un spectacle ambitieux. Elle participe également à la création de certaines chansons du spectacle, en apportant sa sensibilité et son expérience de compositrice.

Elle est l'invitée de la semaine d'Aline et Kevin dans Ma Normandie. Ensemble, ils évoquent ce parcours.

