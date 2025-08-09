Un drame a eu lieu samedi 9 août sur la route départementale 50 à Brix dans le Cotentin. Une voiture a eu un accident route des Blanches Pierres peu avant 8h du matin. Trois personnes sont mortes. 17 pompiers ont été mobilisés. La route départementale 50 est fermée à la circulation pour une durée indéterminée. Les secours demandent d'éviter le secteur.
Cotentin. Trois personnes sont mortes dans un accident de la route à Brix
Sécurité. Les pompiers de la Manche sont intervenus à Brix dans le Cotentin, samedi 9 août, pour un accident de la route. Trois personnes sont mortes.
Publié le 09/08/2025 à 11h02 - Par Thibault Lecoq
