Brix. Une enquête ouverte après la mort sur la route de trois vingtenaires

Sécurité. Trois personnes sont mortes dans un accident de la route à Brix, samedi 9 août. Une enquête a été ouverte annonce le sous-préfet de Cherbourg.

Publié le 09/08/2025 à 16h32 - Par Thibault Lecoq
Une enquête a été ouverte après la mort de trois jeunes d'une vingtaine d'années sur les routes de la Manche, samedi 9 août.

Le sous-préfet de Cherbourg, Jean Rampon, a annoncé qu'une enquête a été ouverte après le terrible accident de la route qui a fait trois victimes à Brix, samedi 9 août. Ces trois jeunes étaient âgés d'une vingtaine d'années.

• Lire aussi. Cotentin. Trois personnes sont mortes dans un accident de la route à Brix

"C'est un véritable drame : trois personnes ont perdu la vie. Elles étaient toutes dans le même véhicule, qui, pour une raison qu'on ignore encore, a quitté la route et a terminé dans un jardin. Les trois personnes qui occupaient ce véhicule sont décédées", a-t-il déclaré à l'AFP. "C'étaient des gens jeunes qui avaient passé la soirée chez des amis et qui rentraient chez eux", a ajouté Jean Rampon.

