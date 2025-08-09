Brix. Une enquête ouverte après la mort sur la route de trois vingtenaires

Le sous-préfet de Cherbourg, Jean Rampon, a annoncé qu'une enquête a été ouverte après le terrible accident de la route qui a fait trois victimes à Brix, samedi 9 août. Ces trois jeunes étaient âgés d'une vingtaine d'années.

"C'est un véritable drame : trois personnes ont perdu la vie. Elles étaient toutes dans le même véhicule, qui, pour une raison qu'on ignore encore, a quitté la route et a terminé dans un jardin. Les trois personnes qui occupaient ce véhicule sont décédées", a-t-il déclaré à l'AFP. "C'étaient des gens jeunes qui avaient passé la soirée chez des amis et qui rentraient chez eux", a ajouté Jean Rampon.