Seine-Maritime. La préfecture interdit la vente de protoxyde d'azote pour un mois

Sécurité. En plus des mesures déjà prises pour la sécurité pendant les fêtes de fin d'année, la préfecture de Seine-Maritime a pris un arrêté pour interdire la vente et l'usage de protoxyde d'azote dès mardi 30 décembre et jusqu'au samedi 31 janvier inclus.

Publié le 30/12/2025 à 14h04 - Par Pierre Durand-Gratian
Le protoxyde d'azote est détourné comme drogue pour ses effets euphorisants. - Illustration

C'est une mesure supplémentaire qui vient compléter celles déjà prises par la préfecture de Seine-Maritime pour les fêtes, comme le renfort des patrouilles, l'interdiction de la vente d'alcool ou des artifices de divertissement.

Dans un arrêté, la préfecture interdit la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit et la mise à disposition de protoxyde d'azote aux particuliers sur l'ensemble du département à compter du mardi 30 décembre et jusqu'au 31 janvier inclus. Il s'agit de "faire face à la recrudescence des usages détournés du protoxyde d'azote, notamment par des publics jeunes", justifie la préfecture.

Une dérogation pour les professionnels

Ce gaz, qui peut être utilisé notamment en cuisine par des professionnels, est aussi directement consommé pour ses effets euphorisants, avec des risques importants sur la santé.

Les cartouches dont le poids unitaire de gaz contenu est égal ou inférieur à 8,6 grammes ne sont pas concernées par l'interdiction.

Une exception est aussi faite pour les professionnels qui justifient d'un usage régulier du protoxyde d'azote dans le cadre de leur activité, "sur présentation d'un titre professionnel et d'une pièce d'identité".

