Rouen. Un conducteur double la police à vive allure, il était ivre et son permis était suspendu

Sécurité. Mercredi 10 décembre, un conducteur a doublé à vive allure une voiture de police dans les rues de Rouen. Lors du contrôle, il s'est avéré que l'homme avait son permis annulé, avait consommé de l'alcool et avait sur lui de la drogue.

Publié le 11/12/2025 à 14h03 - Par Gilles Anthoine
Un conducteur, roulant à vive allure, double des policiers. Il n'avait pas de permis. - Célia Caradec

Un conducteur bien mal inspiré. Mercredi 10 décembre vers 22h, une voiture de police se fait doubler à vive allure par une voiture quai Boisguilbert à Rouen. L'automobiliste enchaîne les dépassements par la droite et la gauche et manque même de percuter le terre-plein central.

Les policiers procèdent à son contrôle. L'homme de 31 ans explique qu'il était en train de se disputer avec sa passagère. Il roule sans permis, ce dernier ayant été annulé, et il sent l'alcool. Le conducteur sera contrôlé à 1,3 gramme d'alcool par litre de sang. Dans l'une de ses poches, les forces de l'ordre retrouveront de la drogue (un sachet de poudre blanche).

La passagère menaçante

La passagère, une femme de 31 ans, est devenue hystérique pendant le contrôle, insultant les policiers. Elle était, elle aussi, alcoolisée à 1,28 gramme d'alcool par litre de sang, et également en possession de drogue. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue.

