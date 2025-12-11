En ce moment Drops Of Jupiter (Tell Me) TRAIN
Caen. L'immeuble Langevin de la Grâce de Dieu va faire peau neuve. A quoi va-t-il ressembler ?

Habitat. Dans le cadre de l'appel à projets "Quartiers de Demain" lancé par l'Etat français en 2023, l'immeuble Langevin de la Grâce de Dieu à Caen a été choisi parmi dix autres projets de réhabilitation. Découvrez son prochain visage.

Publié le 11/12/2025 à 14h40 - Par Léo Besselievre
Voici à quoi devrait ressembler l'immeuble Langevin une fois réhabilité. - La Soda

Alors qu'il était promis à la démolition, l'immeuble Langevin du quartier de la Grâce de Dieu à Caen (Calvados) va toujours tenir debout. Son projet de réhabilitation a été choisi parmi les 10 retenus au niveau national, via l'appel à projets "Quartiers de Demain", lancé par Emmanuel Macron en 2023. 45 agences d'architectes ont candidaté pour transformer cet édifice datant des années soixante, qui seront finalement pris en charge par le cabinet d'architecture de "la Soda", basé à Paris.

De l'après-guerre au moderne

Le bâtiment est le dernier non réhabilité du quartier de la Grâce de Dieu. Construit dans les années 1960, dans un contexte d'après-guerre, il avait subi quelques travaux de tuyauterie ou d'isolation, pour se conformer aux règles immobilières modernes. "Cependant, c'est la première fois qu'il va subir une aussi grande modification et restructuration", souligne Michel Patard-Legendre, président de Caen La Mer Habitat (CLMH). Fini les grands appartements qui convenaient aux grandes familles de l'époque, bonjour aux T2 et T3, "plus en phase avec les demandes immobilières actuelles".

Cela va permettre de redonner un second souffle à ce bâtiment, dans tous les sens du terme : "On souhaite qu'il soit aussi un lieu de vie sociale et de rassemblement important dans le quartier, il faut amener les gens jusqu'à l'immeuble Langevin pour le désenclaver", affirme Michel Patard-Legendre. Le nombre actuel de 107 appartements sera le même après les rénovations, laissant plus de place pour incorporer de nouvelles activités, comme des bureaux ou des espaces culturels. Particularité de ces logements, ils auront cette fois-ci accès à la fois à l'ouest et à l'est, pour favoriser la ventilation naturelle.

Un extérieur en accord avec la transition écologique

Valentin Bernard, architecte associé du cabinet de "la Soda" basé à Paris, a imaginé ce projet avec une approche revisitée, ayant grandement plu à CLMH. "Le but est de revitaliser ce quartier." Il veut dans un premier temps prendre "soin du vivant", avec des éléments productifs comme des maraîchages en extérieur. Mais, ce qui va transformer ce quartier va être la phase du "Super Langevin" : "Avec des outils climatiques, on va grandement favoriser le plein-emploi, notamment en utilisant les parois de béton pour les coursives extérieures… On rénove à la fois le bâtiment mais aussi tout le quartier, pour le rendre attrayant." Une chaufferie écologique sera également mise en place pour alimenter tout le bâtiment et le reste du quartier. "Le but est de compléter cette époque du modernisme un peu inachevé", explique Valentin Bernard.

Cette action a pour but de rendre reproduisible ce genre de projets à d'autres bâtiments sur le territoire national, dans une volonté de transition écologique et urbaine. Une phase de relogement a été mise en place depuis plusieurs mois, 50 % de l'immeuble est à l'heure actuelle vacant. Il est cependant difficile pour certains résidents de quitter les lieux, attachés à leur logement qui, bientôt, n'existera plus. Le projet devrait être finalisé au plus tard en 2030.

