Caen. A la Grâce de Dieu, l'esplanade Malraux se met au vert

Après plusieurs mois de travaux, l'esplanade André-Malraux, au cœur du quartier de la Grâce de Dieu à Caen, a été inaugurée le 4 avril. Longtemps considérée comme un simple lieu de passage, cette grande place bétonnée s'offre désormais un nouveau visage, plus végétal, plus accueillant - et surtout plus vivant.

C'est en 2021 que tout a commencé. Cette année-là, la Ville de Caen décide d'allouer une enveloppe budgétaire à chaque quartier pour financer un projet porté par les habitants. Séverine Lecouturier, conseillère de quartier, n'hésite pas : "Souvent, on se bat pour avoir des financements. Là, il y en avait, il fallait le saisir !" Son idée : végétaliser l'esplanade Malraux, qu'elle fréquente régulièrement, notamment pour aller à la bibliothèque.

Le chantier, mené par Caen la Mer, a nécessité plus d'un an de préparation. "Plus de 5 000m² ont été végétalisés avec du gazon, des arbustes et 18 arbres, dont deux fruitiers", explique Yohann Groseille, chargé d'opération. Des enfants du quartier ont également participé aux plantations. Pour donner envie de s'y attarder, du mobilier urbain a été installé : pergola, bancs, tables de pique-nique… "C'est par le mobilier qu'on va avoir envie de rester", souligne Séverine Lecouturier. Anaïs Martin, habitante et salariée du quartier, approuve : "C'est une très bonne chose, la place est beaucoup plus jolie. On pourra même y déjeuner maintenant !"