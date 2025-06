Week-end Maritime de Caen. Visites, restauration, circulation : tout ce qu'il faut savoir

Le prochain grand temps fort du Millénaire de Caen, le Week-end Maritime, se déroule du 27 au 29 juin dans Caen et son agglomération. Au programme : des visites de bateaux et des animations pour petits et grands, à quai ou sur l'eau.

Où et quand visiter les bateaux ?

En référence aux 48 communes de Caen la Mer, 48 bateaux d'exception font escale à Caen, et 26 d'entre eux seront ouverts au public pour des visites. Trois zones dans Caen seront dédiées à l'amarrage des bateaux : le port de Caen, le quai de Normandie et le quai Gaston Lamy. De 9h à 19h les 27 et 28 juin, il sera possible de visiter gratuitement ces 26 navires d'exception, comme le Belem, le Phoenix, le Milpat, la Granvillaise ou encore la Nébuleuse.

Un grand défilé le dimanche

Après s'être posés à Caen, les navires lèveront l'ancre à 10h et défileront sur le canal vers Ouistreham. Il sera donc possible de les suivre via la voie verte, en vélo, rollers, en trottinette, ou tout simplement à pied. Ils longeront ensuite pour beaucoup les plages de Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer, avant de prendre le large.

Les bateaux sont à observer à Hérouville-Saint-Clair entre 10h15 et 10h45, au pont de Colombelles entre 10h30 et 11h, à Blainville-sur-Orne vers 10h45/11h15, à Pegasus Bridge entre 11h15 et 11h45, enfin à partir de 11h45 à l'écluse de Ouistreham. Les horaires sont "susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de navigation", précisent les organisateurs.

Restauration

Du 27 au 29 juin sur la Presqu'île de Caen, une grande cantine maritime sera présente, et comportera uniquement des restaurateurs et commerçants du coin. Des tables de pique-nique seront également installées pour pouvoir permettre de se restaurer tout en admirant les bateaux exposés sur le port. La cantine sera ouverte le vendredi et samedi de 11h à 23h, et le dimanche de 11h à 15h.

Retrouvez sur place : Jo Arbuste, Lou Kombucha, Lemasson, brasserie Spore, Meuh Cola, Les mets chai, Indigène, Festin fauve, Cité de l'Alimentation, fromagerie Conquérant, Et si et Compagnie, Au fil de l'ante, Pains vivants, la Roche Fumée, Mi-figue mi-raisin, Tapioca crêperie café.

Circulation et trafic

Comme lors des événements passés à l'occasion du Millénaire de Caen, la circulation et le stationnement pourront être perturbés. Du jeudi 26 juin à partir de 20h et jusqu'au dimanche 29 juin à partir de 10h, certaines rues et voies seront interdites à la circulation, comme le pont de la Fonderie, le quai François Mitterrand, l'impasse et l'avenue Victor Hugo, ou encore le quai Gaston Lamy. Toujours sur les mêmes plages horaires, le stationnement sera interdit sur ces mêmes voies.

Cependant, des navettes gratuites seront mises à disposition le vendredi et le samedi de 8h30 à 1h30. Elles circuleront toutes les 15 à 20 minutes. La navette prendra des passagers à :

• Beaulieu Brazza

• Stade d'Ornano

• Palais des Sports / Parc Expo

• Hippodrome

et les déposeront au quai de juillet.

Les tramways et bus seront également renforcés pour l'occasion.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site du millénaire de Caen.

